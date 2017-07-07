CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "diktatör" söylemini yineledi, uluslararası topluma "müdahale" çağrısı yaptı. İstanbul yürüyüşüyle ilgili İngiliz Guardian gazetesi için yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, "diktatörlerin gücünü sarsmak için uluslararası açıdan yeni demokratik araçlar geliştirmeli" dedi.

İstanbul yürüyüşünü dünyaya yaptığı çağrıyla başlatmıştı Kılıçdaroğlu. Bu kez bir adım daha öteye gitti, "uluslararası toplumu müdahaleye" çağırdı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Guardian gazetesi için dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Türkiye’nin otoriterliğe sürüklenmesine karşı yürüyoruz" başlığıyla yayınlanan yazıda, "diktatör" vurgusu vardı.



"YENİ ARAÇLAR GELİŞTİRMELİ: Yalnız değiliz. Dünya aşırıcıların, hoşgörüsüz popülistlerin ve diktatörlerin yükselişine tanık oluyor. Baskının derecesinde önemli farklar olmakla birlikte önemli ortaklıklar da var. Diktatörler birbirlerinden öğreniyorlar. Demokrasiye karşı birlikte dolap çeviriyorlar. Ülkelerini mahvedip insanlarını göçe zorluyorlar. Liberal demokratlar buna nasıl karşılık vermeli? Hoşgörüsüz popülistlerin ve diktatörlerin gücünü sarsmak için uluslararası açıdan yeni demokratik araçlar geliştirmeli ve paylaşmalıyız."



CHP Lideri, yürüyüşün "yeni bir toplumsal hareketin başlangıcı" olduğunun altını çizerek 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin kuracağı ittifakları tarif etti.



Kılıçdaroğlu makalesinde, yürüyüşün "yeni bir toplumsal hareketin başlangıcını simgelediğini" ifade etti ve OHAL'in 15 Temmuz'dan daha sinsi bir darbe olduğunu savundu.



"OHAL DAHA SİNSİ BİR DARBE: Temmuz'da Türkiye bir darbe girişimine maruz kaldı. Fakat daha sinsi bir darbe bundan beş gün sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi olağanüstü hal ilan edip hukukun üstünlüğünü ve parlamenter demokrasiyi askıya aldığında yaşandı."



Kılıçdaroğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a da yazdı. O makalede de FETÖ'den tutuklanan ve işten atılan, terör örgütü PKK'dan tutuklanan milletvekilleri ve akademisyenler için yürüdüğünü belirtti.



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