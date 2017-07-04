CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 20. günü öncesinde, referandumda YSK'nın mühürsüz oy pusulası kararına ilişkin hazırlanan itiraz dilekçesini imzalayarak, AİHM'e başvuracaklarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" 20. gününde. CHP lideri, yürüyüş öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda YSK'nın mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili kararına karşı hazırlanan itiraz dilekçesini canlı yayında imzaladı. Kılıçdaroğlu, "YSK'nın aldığı karar nedeniyle referandum gayri meşru hale geldi, dilekçemizi hazırladık, AİHM'e başvuruyoruz" açıklamasında bulundu.



Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi şu açıklamalarda bulundu;



"Dün çok sıcaktı, bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Şehitlerimizi, İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik, mezarlarında dua okuduk. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Adalet yürüyüşümüzü yapıyoruz, bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor."



"TÜRKİYE SÜRATLE PARTİ DEVLETİNE DÖNÜŞTÜ"



"20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Diyanet'ten MİT'e kadar, BDDK'dan, bakanlıklara kadar her şey bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Siyasi iktidarın bu yüzden bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, dikkatle izlemesi en temel arzularımdan birisidir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."



CHP, REFERANDUM SONUÇLARI İÇİN AİHM'E GİDİYOR



"Mühürsüz seçimle ilgili, YSK'nın aldığı karar nedeniyle, referandum gayri meşru hale geldi, dilekçemizi hazırladık, AİHM'e başvuruyoruz."