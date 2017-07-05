"Adalet Yürüyüşü"nün 21. günü devam ederken, Vatan Partisi Kadıköy ilçe örgütü bugün yürüyüşü eleştiren bir açıklama yaptı. Erbil, yürüyüşün 19. gününde HDP yöneticilerinin korteje katılmasıyla, CHP'nin terör örgütü PKK ile kol kola girdiğini belirtti.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı yapan gruba bulunulmak istenen fiziki müdahale engellendi. "Hak hukuk adalet" sloganı atan CHP ve HDP'li grup, aynı zamanda "PKK'ya da adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşların açıklama yapan Vatan Partisi Kadıköy ilçe örgütünün sloganını atması sonrasında provokatörler sustu. Fiziki saldırı Vatan Partililer ve polis müdahalesiyle önlendi. Provokatör grubun görüntüleri anında bazı haber sitelerine göndermesi dikkat çekti. Grubun başında CHP İstanbul il gençlik kolları yöneticileri olduğu öğrenildi. Açıklama tamamlandı ve ardından 20 dakika kadar Aydınlık gazetesi satışı yapıldı.



Erbil açıklamasında şunları belirtti:



Cumhuriyet Halk Partisi’nin “adalet istiyoruz” adıyla başlattığı yürüyüşün 19. Günde bir buluşmaya sahne oldu. PKK’nın siyasi partisi HDP yöneticileri ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmit’te kucaklaştı. Bakın burdaki fotoğraf bu buluşmanın karesidir. En öndeki HDP’lilere dikkat. Ahmet Türk, Celal Doğan, Ertuğrul Kürkçü gibi HDP’lileri tanıyorsunuz. En ön sırakilerden bazıları ise yabancı gelebilir. Çünkü Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ teröre destekten içeri girdikleri için onların yerine PKK’nın atadığı isimler onlar. Biri Eşbaşkan Serpil Kemalbay, diğeri HDP grupbaşkanvekili Ahmet Yıldırım.



PKK ile HDP’nin organik hiyerarşik ilişkisini bilmem anlatmaya gerek var mı? HDP’liler Kandil’dekilerin milletvekili, belediye başkanı olmuş takım elbiseli hali. Mesela Ahmet Türk’ün sesi aslında, PKK’liderlerinden Murat Karayılan’ın sesidir. Buradaki HDP eşbaşkanı da Kandil’deki Murat Karasu adına konuşur.



PKK’nın Kandil yöneticileri, “sonuna kadar sürdürülsün” dedikleri “Adalet” yürüyüşüne işte bu gördüğünüz temsilcilerini, adamlarını göndermişlerdir.



NASIL BİR PKK-CHP BULUŞMASI?



Peki nasıl olmuştur da PKK ile CHP yönetimi bu yürüyüşte yan yana gelmiştir. CHP’nin attığı “Herkes için adalet” sloganı, PKK’nın pankartına nasıl girmiştir?



PKK’nın adaleti ile ama muhalefet partisinin adaleti nasıl çakışmıştır! İşte bu sorunun yanıtını ancak kimlerin hapishanelerden çıkmasını istediğimizi açıkladığımızda vermiş oluruz.



PKK’lı teröristlerin hapisten çıkmasını mı bekliyorsunuz?



HDP yöneticilerinin salıverilmesini mi?



15 Temmuz’da üzerimize bomba yağdıranların darbecilerin tutuksuz yargılanmasını mı?



FETÖ elemanları Nazlı Ilıcakların, Ahmet Altanların sözümona “özgür gazeteciler” olmasını mı? Yoksa Ergenekon hakimlerinin cübbelerini yeniden giymesini mi?



Kılıçdaroğlu’nun da Ahmet Türk’ü kol kola yürüten “adalet” bu tutukluların hepsine ama hepsine özgürlük isteyen cinsten bir adalettir. Kılıçdaroğlu’nun “105 bin tutuklu için yürüyorum” demesinin nedeni de budur!







MAĞDURLARA DAYANARAK İKTİDAR OLMA



CHP ve HDP’yi yan yana getiren, yalnızca tutuklu FETÖ’cü ve PKK’lıları salıverilmesi sevdası değildir. Dikkat ederseniz Kandil’de PKK yöneticileri CHP ile bir kalıcı ittifaktan bahsetmektedirler. Sözde bir iktidar denklemi. Bu denklemde CHP ve PKK’nın yanında Abdullah Gül ve Davutoğlu’nun AKP’si de bulunuyor. Bakmayın onların “sessiz yürüyüş destekçisi” olduklarına. Fırsat bekliyorlar



ABD PROJESİ



Özellikle Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlarımızı uyarıyoruz. PKK-FETÖ ve Kılıçdaroğlu’nun yan yana yürüten bir güç var. Görelim bu gücü. Bu güç ABD-İsrail’den başkası değildir.



Amerika bu planın arkasından yürüyün diye sizin beyninizin sürekli muhalif bölümüne sesleniyor. Seslenmeye de Kılıçdaroğlu yönetimi aracılık ediyor. Siz dinledikçe muhalefetçilik hoşunuza gidiyor ancak zihniniz uyuşmaya başlıyor. Tıpkı bir bonzai bağımlısı gibi. Siz kendinizi AKP’ye karşı ayaklanıyor zannederken önünüze PKK’lıları geçiriyorlar. Sizi FETÖ’cülere alkışlatıyorlar. Erdoğan’a karşı yürüyorum derken bir kolunuza PKK diğer kolunuza FETÖ giriyor. Ayaklarınız yerden kesiliyor. Onlar nereye siz oraya. Amerika böylece sizi hem Türkiye’de iç kargaşa çıkarmak için kullanıyor hem de iktidar olma yolunu tamamen kapatıyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI TUZAĞI



Bu birliktelik Maltepe'de cezaevi önüne gelindiğinde de sonlanmayacak biliyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir atmosfer yaratıyor.



Sözde hayırcıların ittifakı. Ama özde CHP-PKK ittifakı.



Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olacak? Bu kez de HDP-PKK ile CHP kafa kafaya verip ortak bir aday mı belirleyecek? O aday mı Erdoğan karşısında yüzde 51’i aşıp Cumhurbaşkanı olacak. Kusura bakmayın ama bu rüyadan hemen uyanmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye’de CHP+PKK/HDP+FETÖ+Abdullah Gül-Davutoğlu Koalisyonu kurulmasını kabul edecek bir halk bulunmuyor.







YÜRÜYÜŞÜN ZAMANLAMASI



Hiçbir açıklama bizi ikna etmiyorsa o zaman yaşanmakta olan tehlikelere başımızı çevirelim. Barzani, ABD ve İsrail’den güç alarak 25 Eylülde bağımsızlık referandumu yapacağını ilan etti. Türkiye’yi Irak’ın kuzeyinden böleceğim diyen bir silahlı yapı var karşımızda. PKK da vargücüyle bağımsızlık referandumunu destekliyor. Peki böyle kritik bir zamanda PKK ile birlikte yürüyenlerin ABD’ye vermek istediği mesaj nedir? BOP eşbaşkanlığına mı talip oldunuz? Hayırlı olsun.



VATAN PARTİSİ VAR!



Vatan Partisi bu Amerikan planlarının karşısında sapasağlam durmaktadır. PKK ve FETÖ’ye karşı vatan savaşını hiçbir güç tersine çeviremeyecek. Bölücülüğe özgürlük yok, FETÖ’cülüğe özgürlük yok! Milletimizin başı dik yaşama özlemini hayata geçirecek Vatan Partisi var. Türkiye’yi sahipsiz bırakmayız. Görev başındayız.



ulusal.com.tr