CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha fazla sokak protestoları düzenleyeceğini söyledi. İngiliz The Times gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da şikayet etti.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesine konuştu. Sokak protestolarını arttıracağını açıkladı. Erdoğan'ın terörist tanımını kabul etmediğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz gazetesine verdiği röportajında Türkiye'yi demokrasiye geri döndüreceğini öne sürdü.



Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız" dedi. Sözleri "ama" ile devam etti. "Diğer yandan bir de Saray'ın 15 Temmuz'u var" ifadesini kullandı.



CHP lideri OHAL'i de eleştirdi. "Saray darbe girişiminden yararlandı ve 5 gün sonra olağanüstü hal ilan etti. Biz buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" suçlamasına yanıt verdi.



Terörist tanımını kabul etmediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, buna güldüğünü belirtti.



ulusal.com.tr