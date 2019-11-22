Kılıçdaroğlu, HDP ile ortak hedefi açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyumlara itirazını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını" ileri sürdü.
GÜNDEM 22.11.2019, 21:27
Türkiye terörle mücadelede tarihi başarılara imza atarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; "Can ve mal güvenliği yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde kayyum vardı. HDP'li belediyeleri savundu.
Kılıçdaroğlu, terörle mücadelenin parçası olan kayyumlara itiraz etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "demokrasi" iddiasıyla HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı.
Türk ordusu terörle mücadelede tarihi başarılara imza atarken Kılıçdaroğlu, "can ve mal güvenliği yok" iddiasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik ulus ötesi propagandaya bu sözlerle destek verdi.
ulusal.com.tr
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