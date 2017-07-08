CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü HDP'li isimlerin yürüyüşe katılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, HDP'lileri "Onlar terörist değiller" sözleri ile savundu.

Ahmet Türk, Celal Doğan gibi isimlerle yürümesini böyle savundu. "Terörist değiller" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, FETÖ'cü HDP'li isimlerin yürüşe katılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. CNN Türk yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, "onlar terörist değiller" diyerek HDP'lileri savundu.



Kılıçdaroğlu yürüyüş sadece Enis Berberoğlu için olmadığını söyledi. "PKK'ya operasyonlar durdurulsun" bildirisine imza atan akademisyenlerden örnek verdi.



Kılıçdaroğlu Maltepe'deki mitinge de herkesin katılabileceğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, İnsan Hakları üyelerinin gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.



ulusal.com.tr