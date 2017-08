CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tutuklanması durumunda muhalefetin gücünün artacağını belirterek "Her şeye hazırlıklıyım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanabileceği iddialarını değerlendirdi. Hürriyet Daily News Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Her şeye hazırlıklıyım" dedi. Kılıçdaroğlu, "Her darbe kendi hukukunu yaratır; kendi mahkemesi, kendi polisleri gözaltına alıp tutuklatabilir de. Gayri ciddi bir söz olarak bunu görmek doğru değil. Daha önce de dedim; Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Hiç kimsenin derken buna ben de dahilim" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu kastederek, ''Eğer yakında bu içerideki zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın" ifadesini kullanmıştı.



Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceği spekülasyonuna yol açtı. CHP Lideri, Erdoğan'ın o açıklaması için, "Bu ülkede yargı bağımsızdır diyen kişi, ana muhalefet partisinin genel başkanına açıkça yargı yoluyla sopa göstermeye kalkıyor. Biz bunlara pabuç bırakmayız" ifadesini kullandı.



"Türkiye’nin ana muhalefet partisinin liderinin tutuklanması senaryosu size ne söylüyor; böyle bir olasılık gerçekleşirse nasıl bir tablo ortaya çıkacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "O tabloyu düşünmek bile istemiyorum" dedi



Kılıçdaroğlu, tutuklanması durumunda muhalefetin gücünün artacağını da söyledi.



