Adalet yürüyüşünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a girdi

Adalet yürüyüşünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a girdi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11:50'de İstanbul'a girdi. Yürüyüşün 23'üncü gününde Gebze'den yola çıkan Kılıçdaroğlu'na İstanbul'a girişinde benzeri Nusret Gümüşel eşlik etti.



İSTANBUL'A GİRERKEN DHA'YA KONUŞTU



Kılıçdaroğlu İstanbul'a girerken DHA'ya konuştu. "En güzel en heyecanlı adımlar, İstanbul'a yaklaşıyoruz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu," Yolun büyük bir kısmını kat ettik, mutluyum. Adalet için yürüyorum. 80 Milyon için yürüyorum. Adalete susamış 80 milyon için yürüyorum. Bütün haksızlıklara karşı çıkacağız. İnancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun adalet bağlamında kucaklıyorum" dedi.





"PROTESTOCULAR BARIŞÇIL"



Protesto edenlerle destek verenlerin yol boyunca yan yana olmalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüş barışçıl bir yürüyüş. Onların da barışçıl amaçlarla bunu yaptıklarını düşünüyorum. Protesto eden vatandaşın da canı sağolsun, alkışlayan vatandaşın da" diye konuştu.



UÇURDUĞU GÜVERCİN BAŞINA KONDU



Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırında çiçeklerle karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu. Uçurduğu güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.



MEHTER TAKIMI KARŞILADI, TÜRK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI AÇILDI.



Kılıçdaroğlu sınırı geçtikten sonra 100 metre ilerideki mola yerine geçti. Kılıçdaroğlu burada Mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımı marşlar çalarken Tarihteki Türk Cumhuriyetlerinin Bayraklarını taşıyan kalabalık, "hak hukuk adalet" sloganları attı.