CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Provokasyon duyumu alıyoruz” sözlerinin ayrıntılarını açıkladı. Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grubun bu amaçla kullanılacağını öne süren Kılıçdaroğlu, “İstanbul’a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldırtacaklar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin 'provokasyon duyumu'nu açıkladı.



"ÜLKÜCÜLER İÇİNDEN BİR GRUP: Bizim duyumlarımıza göre Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grup bu amaçla kullanılacak. İstanbul’a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldırtacaklar. Polisin bu saldırıyı önleyeceğini bekleriz. Görünüşte saldırıyı hükümet yaptırmamış, bizim Adalet Yürüyüşünden tahrik olmuş bir grup yapmış olacak. Bu da hükümetin eline yürüyüşümüzü İstanbul’a ulaşmadan “toplum kutuplaştı, kamu düzeni tehdit altında” diyerek Olağanüstü Hal gerekçesiyle yasaklama bahanesi verecek"



Hürriyet’ten Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, yürüyüşe ilişkin hükümetten gelen eleştirilere de yanıt verdi, "Hükümet yürüyüşümüzü engellemeye çalışacağına toplumdaki adalet ihtiyacını dile getirişimize kulak verse daha iyi eder" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 21’inci günü yaptığı konuşmada ise kararnameyle 786 hakim ve savcının görev yerini değiştiren Hakimler Savcılar Kurulu’nu eleştirdi.



ulusal.com.tr