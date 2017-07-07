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Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada komutana uyarı cezası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer'e "uyarı cezası" verildi.

Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada komutana uyarı cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık referandumu çalışmaları kapsamında özel uçakla Balıkesir'e gitmiş, Kılıçdaroğlu'nu taşıyan uçak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı meydanına inmişti.

Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması kamuoyunda tartışmalara neden olunca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın direktifiyle soruşturma başlatılmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan incelemede "kusur" tespiti yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Nihai kararın, bakanlık teftiş kurulu tarafından hazırlanacak rapora göre verileceğini" açıklamıştı.

Bakan Işık'ın talimatıyla, sivilleşmeden önce "Tümgenaral" seviyesinde olan Teftiş Kurulu Başkanı'nın bizzat yürüttüğü soruşturma geçen ay tamamlandı. Raporda tören mangasıyla karşılamada kasıt olmadığı ancak kusur kabul edileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Işık da rapor doğrultusunda Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer'e en hafif disiplin cezası olan "uyarı" cezası verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kılıçdaroğlu #chp #Bandırma
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