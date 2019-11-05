Kılıçdaroğlu'ndan Altan kardeşler ve Ilıcak açıklaması: Arkadaşlarımız tahliye oldu

Konuşmasına vefatının 13. yılında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i anarak başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ecevit’in verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu. CHP'ye sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. Sevgiyle, rahmetle anıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem aramızda. Hoş geldin Eren Erdem. 490 gün hapiste kaldı. Bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü saray hükümeti devleti var. CHP olarak adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Hava Harp Okulu öğrencilerinin velileri de aramızda. Bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Ama yetmiyor hapiste gazeteci yazar avukat düşünce suçlusu olmaz. Osman Kavala 735 gündür hapiste. Onun da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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