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Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına talimat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını belirlerken ön seçim yapmayacaklarını açıkladı. Adayları genel merkezin belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin olmadığı kentlerde il başkanlarına ve örgüte isim taraması yapmaları yönünde de talimat verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına talimat

Ana muhalefet partisi hem olası erken seçime hem de 2019 seçimlerine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

CHP'nin, Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimler için belediye başkanı adaylarını belirlerken ön seçim yapmayacağı öğrenildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, ön seçim olmayacağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladı. Kılıçdaroğlu, adayların genel merkez tarafından belirleneceğini, ancak anketlerden yararlanacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin olmadığı kentlerde il başkanlarına ve örgüte verdiği talimatla, aday adayların erken belirlenmesi ve güven duyulan isimler üzerinde tarama yapılmasını istedi.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, geçen hafta bazı belediye başkanları ile muhtarlar ön seçim konusuna ilişkin Ankara'ya geldi. Burada parti yöneticileri ve Kılıçdaroğlu ile görüşen başkan ve muhtarların genel merkeze ön seçim yapılması yönünde  baskı yaptığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, partinin üye yapısını da eleştirdi. Geçmişte il veya ilçe başkanı olmak isteyenlerin, başkası koltuğa gelmesin diye akrabalarını üye yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi de ön seçim olsun diyorlar" ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kılıçdaroğlu #chp #ulusal kanal
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