CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tümamiral Soner Polat… Ergenekon balyoz davası tutuklusu. Onurlu duran dik duran gerçekten de Mustafa Kemal hayranı bir komutan. O da hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi

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