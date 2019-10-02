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Kılıçdaroğlu'ndan Soner Polat mesajı! "Onurlu duran dik duran gerçekten de Mustafa Kemal hayranı bir komutan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tümamiral Soner Polat… Ergenekon balyoz davası tutuklusu. Onurlu duran dik duran gerçekten de Mustafa Kemal hayranı bir komutan. O da hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Soner Polat mesajı! "Onurlu duran dik duran gerçekten de Mustafa Kemal hayranı bir komutan"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının açılışında bugün sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu, yeni sistemin Meclis'i erozyona uğrattığını belirtti. Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuşan CHP lideri, milletvekillerinin soru önergelerine geç cevap verilmesini eleştirdi.

Yeni hükümet sisteminin Meclis'i etkisizleştirdiğini söyledi. Soru önergelerini yanıtlamayan kabine üyelerine tepki gösterdi.

CHP, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat'ı anarak başladı.

Konuşmasına yeni hükümet  sistemiyle devam eden Kılıçdaroğlu, Meclis'in itibarsızlaştırıldığını söyledi. Milletvekillerinin soru önergesine yanıt vermeyen bakanları eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, itibar tartışması kapsamında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı'na seslendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #soner polat
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