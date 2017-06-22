CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, "Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününe başlamadan önce yürüyüşü eleştirerek ''Aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. Bunu savunuyorsa sayın Bahçeli buyursun gelsin, savunmuyorsa demeçlerine devam etsin'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, "Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününe başlamadan önce yürüyüşü eleştirerek ''Aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. Bunu savunuyorsa sayın Bahçeli buyursun gelsin, savunmuyorsa demeçlerine devam etsin'' dedi.



Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



''Ne Pensilvanya'ya gittim, ne konuştum, ne Pensilvanya bana teşekkür etti. Fetullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelerde ilan var. Kime teşekkür ettiği var orada. Genel Başkan olarak sadece benim adım yok.



Ben bu ülkede adalet istiyorum, adalet istiyorum. Adaletin olduğu yerde devlet düzelir. Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. Bunu savunuyorsa sayın Bahçeli buyursun gelsin, bu ülkede adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin.''/Hürriyet



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, şunları demişti:



''Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur. Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hâkim olunca adalet mülkün temelidir; olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi? FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti, ne ahlakı ağızlarına almasınlar, komik kaçıyorlar. Evlatlarımız şehit oluyor, adaleti yürürken bulacaklarını zannedenlerden çıt yok! Yedi düvel karşımızda, ama uygun adım yürüyenlerden ses yok! Artık kör gözünü açtı. Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin!''



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