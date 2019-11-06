CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş için özgürlük istedi.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. İnsan düşüncesinden dolayı 21. yüzyılda hapse mi atılır Allah aşkına? Bu doğru değildir." dedi.

Demirtaş için "Serbest bırakılması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, " Bir mahke tutuklanmasını kaldırdı hemen diğer mahkemeden tekrar tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "3 HDP'li belediye başkanının kelepçelenmesi canımı acıttı." dedi.

Kılıçdaroğlu daha önce birçok kez Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak için de "neden içerdeler" diye sormuş, cezaevinde olmalarına tepki göstermişti.

ulusal.com.tr