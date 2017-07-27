CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlere müdahale ettiğini, üyelerinin yargılanacağını söyledi. “Hem yurtiçinde hem de yurtdışında itirazlarımızı, başvurumuzu yaptık” diyen Kılıçdaroğlu, “Yarın o kararı verenler de müdahale edenler de bu hukuksuzluğa neden olanlar da yargılanacak” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yüklendi. “Yarın o kararı verenler yargılanacak” dedi.



Kılıçdaroğlu, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Antalya Döşemealtı Gençlik Merkezi’nden gençlerle bir araya geldi. Gündeminde 16 Nisan’da gerçekleşen 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' referandumu vardı.



YSK’dan seçimlere müdahale edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hem yurtiçinde hem de yurtdışında itirazlarımızı, başvurumuzu yaptık. Yarın o kararı verenler de müdahale edenler de bu hukuksuzluğa neden olanlar da yargılanacak" diye konuştu.



Basına kapalı yapılan görüşmede CHP lideri, “Sandıkların yüzde 74’ünün sonuçları elimizde, ancak YSK’dan farklı müdahalelerde bulunulduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.





ulusal.com.tr