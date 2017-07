CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşe ilişkin yaptığı açıklamada yürüyüşe polis müdahalesi olma ihtimalini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Müdahale olacağını sanmıyorum. Niye müdahale olsun? Yollarda pek çok provokatör çıktı karşımıza. Biz onlara rağmen bile durmadık. Yürüyüşümüzü yasal sınırlar içinde yerine getirdik. İstanbul'da da aynı şeyi yapacağız. Eğer bir müdahale olursa bu ancak hükümetin talimatıyla olur." dedi

Posta gazetesinden Serap Belovacıklı'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları şu şekilde:

Yorgunluk yok tatlı bir yorgunluk olabilir ama İstanbul'a kadar bu yolun her kilometresini yürüyerek gideceğim. Benim bu millete sözüm var. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğim. Görüşü kimliği ne olursa olsun herkese adalet lazım. Bir kişiyi siyasiler suçlu ilan etmemeli suçlu olup olmadığına yargı karar vermeli. Ama o yargıcın cübbesinde ilik yok ve düğme olmamalı. Bizim bütün amacımız bu.Adalet arayışımız İstanbul'da noktalanmayacak. Bundan sonraki her yürüyüş, her eylem, her toplantı mutlaka adalet üzerine olacak. Adaleti toplumun her kesimine yayacağız. Bunun mücadelesini yapacağız. İstanbul'da yaptığımız sadece bir başlangıç olacak. 15'inde başlamıştık 16 gündür devam ediyoruz. 9 Temmuz'da İstanbul'da noktalanacak. Amaç sadece bu sürecin hem topluma hem dünyaya duyurulması olacak. Bundan sonra da bizim adalet beklentimizle ilgili olarak, neyi bekliyorsak neyi amaçlıyorsak, neyi hedefliyorsak gerçekleşinceye kadar mücadelemiz olacak. Parlamentoda, parlamento dışında, sokakta, fabrikada her yerde bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Müdahale olacağını sanmıyorum. Niye müdahale olsun? Yollarda pek çok provokatör çıktı karşımıza. Biz onlara rağmen bile durmadık. Yürüyüşümüzü yasal sınırlar içinde yerine getirdik. İstanbul'da da aynı şeyi yapacağız. Eğer bir müdahale olursa bu ancak hükümetin talimatıyla olur. Onun dışında sade vatandaşlardan gelen herhangi bir tepki yok. Ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar benim İstanbul'a gidişimi hiç kimse engelleyemez. Bu konuda azimliyim ve kararlıyım.Tepki gösterildi aslında. Ama alan tepkisi gösterilmedi. Neden? Çünkü toplum çok gergindi toplum bir iç çatışmanın içine girebilirdi. Biz onun için bunu doğru bulmadık. Şimdi toplumda o gerginlik yok. Adalet denilen bir kavram üzerinden yürüyüyoruz. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz var, amaçlarımız var. Bunları da 9 Temmuz'daki mitingde açıklayacağım. Neyi niçin istiyoruz bunu da açıklayacağım. Ve o taleplerimizin de arkasında duracağım. Her şey adalet üzerine inşaa edilecek.Aynı azimle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Adalet için yürüyoruz. Bu ülke cennet gibi bir ülke bu ülkede hepimiz rahat yaşayabiliriz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ettiğimiz zaman göreceksiniz çok daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmuş olacağız. Burada her görüşten vatandaşımız var hepimiz adalet istiyoruz. Adalet kadar soylu bir şey asla olamaz. Bütün peygamberlerin amacı dünyaya adaleti getirmektir. Biz de bunu istiyoruz.