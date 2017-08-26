Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelere operasyon planları konuşulurken, TSK sınıra sevkıyat yaptı. Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırı güvenliği için önlemleri elden bırakmıyor.



Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e, 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.



Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü.



Askeri araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.



ulusal.com.tr