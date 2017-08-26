Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırı güvenliği için önlemleri elden bırakmıyor.
Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e, 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.
Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü.
Askeri araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
ulusal.com.tr
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelere operasyon planları konuşulurken, TSK sınıra sevkıyat yaptı. Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırı güvenliği için önlemleri elden bırakmıyor.
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