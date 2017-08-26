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Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı gönderildi

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelere operasyon planları konuşulurken, TSK sınıra sevkıyat yaptı. Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı gönderildi

Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırı güvenliği için önlemleri elden bırakmıyor.

Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e, 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. 

Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü. 

Askeri araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kilis #suriye #pkk #pyd
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