Kilis'te askeri bölgenin barınma merkezinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçradı ve patlamalara neden oldu. Valilik olayda can kaybının olmadığını açıkladı. Dumandan etkilenen 10 asker hastaneye kaldırıldı. 5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Kilis’te, Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte sabaha karşı yangın çıktı.



Kilis Valiliği'nin verdiği bilgiye göre, yangın Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresindeki askeri birliğin barınma merkezinde çıktı.



Rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayan alevler patlamalara yol açtı.



Olay yerine Kilis ve Gaziantep'ten belediyeler ve sanayi bölgelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Askeri alanın yanından geçen yol ise araç trafiğine kapatıldı.



Valilik, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Dumandan etkilenen 10 asker kilis devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.











