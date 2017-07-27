Perinçek ve TSK'yı hedef alan, teröristbaşı Gülen'i röportajla aklamaya çalışan, üstüne bir de Akşener methiyesine imza atan LeelaJacinto'nun dosyasını açıyoruz

Aydinlik.com.tr geçtiğimiz 16 Temmuz'da, Amerikan Foreign Policy dergisinin, başarısız darbe girişiminin yıldönümünde yayınladığı bir makaleyi sayfalarına taşıdı.



TÜRK ORDUSUNA ABD FİTNESİ



Daha önce FETÖ elebaşı Gülen’i ‘yaşayan en büyük 100 entelektüel’ arasında gösteren dergide, Leela Jacinto imzasıyla çıkan, ‘Türkiye’nin Darbe Sonrası Kıyımı ve Erdoğan’ın Özel Ordusu’ başlıklı makalede, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sözde Erdoğan ve Perinçek yanlısı iki ayrı grubun çatışacağı yalanı parlatılıyordu.



Söz konusu makalede, Gülen'in darbe emrini verdiğine yönelik somut bir kanıt olmadığı iddia edilirken, Gülen'in masumiyeti Alman istihbarat teşkilatı BND'nin tepe ismi Bruno Kahl'ın ifadelerine dayandırılıyordu.



GÜLEN'LE TERÖR KARARGAHINDA RÖPORTAJ



Jacinto'nun sözünü ettiğimiz makalesi 13 Temmuz'da yayınlandı ancak hızını alamamış olacak ki, 19 Temmuz'da, France 24 televizyonu için teröristbaşı Fethullah Gülen'le Pensilvanya'daki terör karargahında yüzyüze görüştü.



Jacinto röportajında Gülen'i aklamak için yoğun çaba sarf etti, Gülen de Jacinto üzerinden kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmayı hedefleyen mesajlarını yayma fırsatını elde etti.







AKŞENER METHİYESİ...



Jacinto 24 Nisan'da da karşımıza bir Akşener güzellemesiyle çıkmıştı. 'Dişi Kurt' tarifiyle Akşener’i Türk mitolojisindeki Asena’ya benzeten yazar, Akşener için, "60 yaşındaki deneyimli siyasetçi, uğradığı hakaretler ve suçlamalar karşısındaki duruşuyla Erdoğan’ın en büyük rakibi" ifadesini kullanmıştı.



Perinçek ve TSK'yı hedef alan; teröristbaşı Gülen'le röportaj yaparak, mesajlarını uluslararası kamuoyuna ulaştırmasına yardımcı olan Jacinto'nun, Akşener'i, hem sol-laik kesim, hem milliyetçiler, hem de örtülü şekilde HDP/PKK için ortak aday olarak lanse etmesi üzerindeki sır perdesini kaldırmaya yetiyor.







Başlığın çevirisi: Harem'i reddeden 'Dişi Kurt', Sultan Erdoğan'la boy ölçüşebilir mi?



Bakalım Foreign Policy'nin özel savaş elemanı Jacinto'nun sıradaki söylemi ne üzerine olacak?



Kaynak: Aydınlık