Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk büyük ödülü kazanan Arda Ayten, örnek aldığı iki ismi açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk büyük ödülü kazanan Arda Ayten Takvim'e konuştu.

Arda Ayten, şunları söyledi:

"Bizi sürekli eleştirenler, inanmayanlar var. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Türk gençliği kendine inanırsa her şeyi yapar.

Gençlerde ciddi bir bilgi isteği var. Gelenekleri dışlamıyor, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ancak bir rehbere ihtiyaçları var."

Arda Ayten, kendisine Prof. İlber Ortaylı ve Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ı rol model aldığını söyledi.

Bir milyonluk soruyu açtırmadan önce genç yarışmacıyla sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu, Arda Ayten'in heyecanını paylaştı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu ifade eden 20 yaşındaki Arda Ayten, lisans eğitimine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ettiğini ifade etti. Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesiyle yürekleri dağlamıştı.

Bir milyonluk soruya ulaşan yarışmacı Arda Ayten, lisede aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Kadir'i kaybettiğini ve çok etkilendiği için üniversite sınavından düşük puan aldığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonun ilk bölümünü bir milyonluk soruyla açtı. Bir milyonluk soruda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı on kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimenden hangisinin diğerlerinden daha az sayıda geçtiği soruldu. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu yöneltilen Arda Ayten'in bir milyonluk soruyu bilip bilmediği merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı ve Arda Ayten, 12.soruya doğru cevap vererek bir milyon değerindeki ödülünün sahibi oldu. Kenan İmirzalıoğlu, genç yarışmacıyı sarılarak tebrik etti. Arda Ayten, ödülünü Kenan imirzalıoğlu'nun elinden aldı.

'4 KİTAP YAZDIM'

"Öncelikle İngilizce ve Fransızcamı ilerleteceğim. Sonra Türkiye'yi ve tüm dünyayı gezeceğim. Özellikle Berlin ve Viyana Flarmoni Orkestraları'nın konserlerine gitmek istiyorum" dedi. Bu yıl 218 kitap okuduğunu belirten Arda Ayten, "Zaten yarışmaya da daha çok kitap alabilmek için katılmıştım. Şimdi daha çok kitap okuyacağım. Özellikle, roman, sosyoloji, psikoloji, öyküler ve felsefe içeren kitaplar okuyorum" diye konuştu. 4 kitap yazdığını belirten Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitaplarımın bazıları anılarımdan oluşuyor. Henüz taslak halindeler. 4'üncü kitabım olan, asıl üzerinde durduğum "Gecenin Kıyısı" adını verdiğim 4'üncü kitabım. O bir roman. Bir yazarın yarım bırakılmış kahramanı ve kendi dünyasındaki kendini tanımlama çabasını anlatıyor.

Tıp fakültesinden sonra uzmanlık olarak bilimsel branşları tercih edeceğim. Sanırım hayatım boyunca öğrenci kalmak istiyorum. Ölünce de üniversitede öğrenci olarak ölmek istiyorum."

ulusal.com.tr