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'Kimse bana 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirtemez' demişti, İmamoğlu'na danışman oldu

Dansçı Zeynep Tanbay'ın İBB'ye danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı! Ufuk Uras'ı eşi olan Tanbay, 'Kimse bana 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirtemez' sözleriyle tepki çekmişti.

GÜNDEM 25.11.2019, 11:42
'Kimse bana 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirtemez' demişti, İmamoğlu'na danışman oldu

“Yetmez ama evetçi” ekibin önemli isimlerinden Zeynep Tanbay, “Yeşiller ve Sol Gelecek” oluşumunda yer almış, partinin ünlü şarkısında da danslarıyla dikkat çekmişti. FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminde “Darbeciler yargılansın” kampanyasına katılmıştı.

Yıllarca Amerika’da yaşadığı öğrenilen Tanbay’ın İBB’ye danışmanlık hizmeti vermediği öğrenildi.

Ermeni Soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde TSK müdahalesini eleştiren danşçı Zeynep Tanbay, “Kimse bana 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirtemez” sözleriyle büyük tepki çekmişti.


 

#Zeynep Tanbay #ibb #Ufuk Uras #Kimse bana Ne mutlu Türküm diyene #imamoğlu
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