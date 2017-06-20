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Kimse Yok Mu derneğinin Antalya şubesi yöneticilerine operasyon: Gözaltılar var

Fethullahçı Terör Örgütü’nün KHK ile kapatılan sözde yardım derneği Kimse Yok Mu’nun Antalya Şubesi yöneticilerine sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 16 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı.

Kimse Yok Mu derneğinin Antalya şubesi yöneticilerine operasyon: Gözaltılar var

FETÖ/PDY'nin KHK ile kapatılan sözde yardım derneği Kimse Yok Mu'nun Antalya Şubesi'ndeki yöneticilere yönelik operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinin haberine göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 hedef şahıstan 13'ü gözaltına alındı.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Şüphelilere "terörizmin finansmanı" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Derneğin bazı yöneticileri hakkında daha önce başka suçlardan işlem yapıldığı belirtildi.

Kimse Yok Mu'nun FETÖ yapılanmasının finans kaynağının temelini oluşturan yardım toplama ve örgüte maddi destek sağlama amacıyla örgütçe kurulduğu, örgütün dünyada yardım yapan bir yapılanma gibi gösterilmek suretiyle sempati sağlanmasının amaçlandığı, belirtildi.

Etiketler; #antalya #kimse yok mu derneği
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