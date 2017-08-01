Terörle mücadele kararlılıkla sürerken yeni mehmetçikler de askere gitmek için hazırlanıyor. Ağrı, Gaziantep ve Şırnak'ta asker adayları için eğlence düzenlendi, kınalar yakıldı, Kürtçe ezgiler eşliğinde halaylar çekildi.

Kınalı kuzular, askere bu görüntülerle uğurlandı. Kına yakıldı, Kürtçe ezgilerle halaylar çekildi.Türk milletine özgü olan bu geleneğin adresi bu kez Ağrı, Gaziantep ve Şırnak oldu.İlk görüntüler Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden. Taner Kalabaş vatani görevini yapmak için gün sayıyor. Ailesi ve arkadaşları onun için eğlence düzenledi.Gece de yok yoktu. Yerel sanatçılar, meşaleler, havai fişek gösterileri geceye ayrı bir renk kattı.Ve asırlardır süren kına yakma geleneği yerine getirildi. Kınalanan asker adayı daha sonra arkadaşlarıyla birlikte halay çekti.Burası da Gaziantep'in İslahiye ilçesi... 3 genç için asker gecesi düzenlendi.Serhat Korkmaz, Murat Karadaş ve Mehmet Sayıcı Türk bayrağı asılan sokakta davul- zurna eşliğinde halay çekti.Vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşayan 3 gence, gecenin sonunda kına yakıldı.Şırnak’ın Silopi ilçesi yıllarca terörle anıldı. Şimdi ilçede huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar, askere gidecek gençlere çeşitli ikramlarda bulunuyor.Adem Çakmakçı, kınalı kuzular için akşam yemeği verdi.