'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.260) personel katılıyor

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-11 DİYARBAKIR-LİCE BÖLGESİ NARKO-TERÖR OPERASYONU” başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.260) personel [(80) operasyonel tim] görev almaktadır.

Ayrıca, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında (23) ton toz esrar, (20) ton kubar esrar maddesi ve (40 milyon) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen “KIRAN” operasyonları, halkımızın desteği kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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