Kıran 8 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütü PKK'ya sona yaklaşıyor. Yurt içinde çember daraldı.



İçişleri Bakanlığı, "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonun başladığını duyurdu.



Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.



Bitlis ve Siirt illerini kapsayan operasyonda PKK'nın kış üslenmesinin önüne geçmek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.



Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli güvenlik görevlileri, dört kolda operasyonun icrasına başladı. Arazi aramalarında sığınak bulundu. 8 büyük tüp ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, aralıksız sürüyor.



Kıran operasyonları kapsamında, 17 Ağustos'tan bu yana 139 terörist etkisiz hale getirildi, 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi.







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