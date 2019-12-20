Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başladı
Yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürüyor. Türk ordusu PKK'yı dört bir yanda çembere aldı. Şırnak ve Hakkari bölgelerinde Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı.
GÜNDEM 20.12.2019, 18:56 20.12.2019, 18:57
Bölücü terör örgütü PKK'nın yurt içinde harekat alanı kalmadı. Kıran operasyonları genişletildi.
Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.
Şırnak'taki Kıran-9 Operasyonu'na bin 260, Hakkari'deki Kıran-10 Operasyonu'na 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
Operasyon için bölgelere indirilen güvenlik güçleri, arazi aramasına başladı. Zorlu hava koşullarına rağmen etraf didik didik aranıyor.
Kıran operasyonlarının amacı PKK'nın kış üslenmesine geçit vermemek, teröristlerin barındığı sığınakları yok etmek ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.
Operasyonlar sayesinde PKK, saldırı yapamıyor, örgüte eleman kazanamıyor. Örgüt çözülme sürecine girdi.
ulusal.com.tr
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