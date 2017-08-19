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Kırıkkale'de 1 şehit 1 yaralı var

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir polis memuru, meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu

Kırıkkale'de 1 şehit 1 yaralı var

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir polis memuru, meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, okulun nizamiyesinde nöbet tutan 3 aylık polis memuru Gürbüz Mustafa Çiftçi'nin (24) yanındaki arkadaşı polis memuru B.Ö'nün silahı kazara ateş aldı. B.Ö'nün silahından çıkan kurşun, önce kendi eline daha sonra da duvardan sekerek Çiftçi'ye isabet etti.

Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Elinden yaralanan B.Ö. de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale
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