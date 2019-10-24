Kırmızı kategoride aranan 2 PKK'lı Gara'da etkisiz hale getirildi

PKK'nın üst düzey yöneticileri, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



Alınan istihbarat sonucu Gara'ya hava harekatı düzenlendi. F-16'lar nokta atışıyla teröristleri etkisiz hale getirdi.



Öldürülen 2 PKK'lının da kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu ortaya çıktı.



Teröristlerin geçmiş dönemde çok sayıda saldırının azmettiricisi olduğu öğrenildi.



Yurt içindeki operasyonlarda devam ediyor. Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.



PKK'lılar tarafından kullanılan iki kış sığınağı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

ulusal.com.tr

