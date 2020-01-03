Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'lı terörist Metin Arslan etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre terörist Metin Arslan'a Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor bölgesinde operasyon yapıldı.

2012 yılnda YPG Dış İstihbarat Sorumlusu olan Arslan Türkiye'ye yönelik birçok eylemin emrini vermesiyle biliniyor.

Karaçok'a 2017'de yapılan hava harekatında yaralandığı öğrenilen Metin Arslan'ın sözde karargah komutanlığı yaptığı belirtiliyor.

Türkiye'nin 2019 yılında yürüttüğü operasyonların bilançosu da açıklandı. Teröristler büyük darbe aldı.

Operasyonlar sırasında teröristlerin silahları ele geçirilirken mağara ve sığınakları da imha edildi.

Yurt içinde başlatılan ve kararlı bir şekilde devam Kıran operasyonlarında da terör örgütünün beli kırıldı.

Terör örgütü PKK'yı büyük yıkıma uğratan harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve MİT'in sistemli çalışmaları dikkat çekti.

ulusal.com.tr