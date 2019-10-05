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Kırmızı listedeki Ayten Ene ve gri listedeki Mehdi Kaplan etkisiz hale getirildi

4 milyon lira ödülle kırmızı listede aranan sözde 'dersim saha sorumlusu' 'Çiçek' kod adlı terörist Ayten Ene ve 300 bin lira ödülle gri listede yer alan Dilgeş kod adlı terörist Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi

Kırmızı listedeki Ayten Ene ve gri listedeki Mehdi Kaplan etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene etkisiz hale getirildi.



İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca  gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir."

ulusal.com.tr



Etiketler; #kırmızı liste #gri liste #ayten ene #mehdi kaplan
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