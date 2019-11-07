Kırmızı listedeki teröristler Hejar Çelik ve İshak Özçaktu öldürüldü

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Porsipi Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul, Hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun Bu olmadan gitseydim Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak’ta Genelkurmay servis araçlarına, 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe’de askeri servis aracına, 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler’de Çevik Kuvvet servis aracına, 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de askeri servis aracına yönelik gerçekleştirilen canlı/araç bombalı eylemlerin bizzat talimatını veren, planlayan ve organize eden, 2016 yılında Diyarbakır Bismil ilçesi Ziyaret Tepe mevkiindeki mezarlık içerisinde eski bakanlardan Mehdi EKER'in aile mezarlığının yakınlarında (300) kg ve mezarlığın giriş güzergâhı üzerinde ise (400) kg olmak üzere tespit edilen tuzaklanmış EYP’lerin eylem talimatını veren, Terör arananlar listesinde “Kırmızı” kategoride bulunan Erhan Porsipi kod İshak ÖZÇAKTU, Diyarbakır Lice İlçesi Hevsel Mezrası kırsalına yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.



26 Mayıs 2006 tarihinde Osmaniye Zorkun yaylasında vurularak öldürülen ‘Tobias PERSCHKE’ isimli turistin öldürülmesi eylemini gerçekleştiren, sözde Amed Eyalet Komutanı olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin planlayıcısı ve aktif katılımcısı, 2017 yılı Nisan ayı içerisinde Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Emniyet Müdürlüğü altına tünel kazmak sureti ile yerleştirilen EYP ‘nin patlatılması olayının talimatını veren, Türkiye'ye yönelik olarak 2011-2013 yılları arasında Hakurke alanından özellikle Şemdinli sınır hattındaki karakollara yapılan saldırılarda aktif olarak yer alan, Terör arananlar listesinde "Kırmızı" Kategoride bulunan Numan BATMAN (K) Hejar ÇELİK, Diyarbakır Lice İlcesi Hevsel Mezrası kırsalinda yapılan hava harekati neticesinde etkisiz hale getirildi.