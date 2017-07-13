Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia

Kırşehir'de cezaevine mektup sokmaya çalışan FETÖ sanığının eşi tutuklandı

Kırşehir'de FETÖ sanığı eşini cezaevine ziyarete giden ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmenin üzerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine mesajlarını içeren mektup bulundu. Gözaltına alınan kadın tutuklandı

Kırşehir'de cezaevine mektup sokmaya çalışan FETÖ sanığının eşi tutuklandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine yönelik mesajlarını içeren mektupla FETÖ sanığı kocasını cezaevine ziyarete giden kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan FETÖ sanığı eşi Mesut H'yi ziyarete giden Şehriban H'nin yürüyüşünden şüphelenen infaz koruma memuru, detaylı üst araması yaptı.

Şehriban H'nin üzerinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerini motive etmeye yönelik mesajlarının yazılı olduğu belirlenen mektup bulundu. Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri tarafından durum Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına haber verildi. Başsavcılığın talimatıyla cezaevine gelen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehriban H'yi gözaltına aldı.

Şehriban H, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde mektubu kimden aldığı ve cezaevinde kime vereceği konusunda bilgi vermediği öğrenildi.

EŞİ, SÖZDE İL İMAMINI EVİNDE SAKLAMIŞ

Öğretmen olan ve FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği tespit edilen Şehriban H'nin, eşinin FETÖ üyeliği ve örgütün sözde Kırşehir il imamı Musa A'yı evinde saklamak suçlamasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı belirtildi. 

Özel olarak sarılmış halde bulunan ve cezaevindeki örgüt üyelerine teslim edileceği değerlendirilen mektupta, terör örgütü üyelerini motive edici ifadelerin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırşehir #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti!
Sonraki Haber
Sürekli yaşanan elektrik kesintileri, mahalleliyi çileden çıkardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.