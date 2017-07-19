Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.Kaynak: AA
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Meslekten ihraç edilen kamu personelinin de aralarında bulunduğu İ.K, A.Y, A.G, G.K. ve A.O, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırşehir'de meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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