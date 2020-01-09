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Kışın en çok tüketilen balıklar hangileri?

Kış aylarında en çok tüketilmesi gereken gıdaların başında balık geliyor. Peki vitamin açısından altın değeri gören balığın tezgahtaki değeri ne? Arkadaşımız Göknur Merve Özer sizler için araştırdı.

GÜNDEM 09.01.2020, 20:20
Kışın en çok tüketilen balıklar hangileri?

Protein bakımından zengin olan balıklar kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti.

Peki kışın en çok hangi balıklar tüketiliyor?

En çok tüketilen balıkların fiyatları ne durumda?

Balık fiyatları yaz ayına göre epey farkediyor. Kışın daha ucuz olan bu balıklara vatandaşın da talebi artıyor.

Fiyatlar kimine göre çok kimine göre ise iyi...

HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER

KAMERAMAN: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

#balık
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