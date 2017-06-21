Manisa'da 731 askerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 40 kişiden, 5’i kadın 25’i, bugün sabah saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 25 kişiden 16'sı serbest bırakıldı. Yemek şirketinin müdürü dahil 9 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yemek şirketinin satın alma müdürü hakkında da gözaltı kararı verildi.

Manisa'da 731 askerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 40 kişiden, 5’i kadın 25’i, bugün sabah saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 25 kişiden 16'sı serbest bırakıldı. Yemek şirketinin müdürü dahil 9 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yemek şirketinin satın alma müdürü hakkında da gözaltı kararı verildi.



Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki, 731 askerin geçen cumartesi akşamı yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen yemek şirketinin 25 çalışanından 16’sı serbest bırakıldı.



Aralarında yemek şirketinin Genel Müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., gıda mühendisleri ve aşçıların da bulunduğu 9 şüpheli ise TCK’nın 85/2 maddesinde yer alan, ’Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak ve çok sayıda kişinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet" vermek suçundan mahkemeye sevk edildi.



NE OLMUŞTU?



1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda geçen 17 Haziran’da akşam yemeğinden sonra 731 asker rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerlerden bir bölümü revire kaldırılırken, bir bölümü de Manisa Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hastaneye sevk edilen askerlerden tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Bu gelişmelerin ardından Ankara merkezli yemek şirketi Rota Yemekçilik A.Ş.’nin ihalesi feshedildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı üzerine önce 17 Haziran’da yemek şirketinin Manisa’daki yönetici ve çalışanı 19 kişi, ertesi gün 2, bir sonraki gün de 3 kişi gözaltına alındı. Dün 16 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 40 yükseldi. Gözaltına alınan toplam 40 kişiden, 5’i kadın 25’i, bugün sabah saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 25 kişiden 16'sı serbest bırakıldı. Yemek şirketinin müdürü dahil 9 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.