Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi. Bu arada en az bir dönem kışlaya asker alınmamasına karar verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.



Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden, kentin şebeke suyuna ilişkin bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati çekerek, "1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmenin bundan kaynaklandığına" yönelik iddiaların bir gerçekliği bulunmadığını ifade etti



Su tahlillerinin, hem kendi hem de Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince düzenli yapıldığını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:



"Suda bakteriye ilişkin herhangi bir belirti yok. Askeriye su ihtiyacını kendi sondajından karşılıyor. Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor. Askeriyenin kendisine ait sondajı ve kaynakları var, onu kullanıyorlar. Bizde sadece küçük karakollar var, o karakollar şehir şebekesi kullanıyor. O karakollarda da herhangi bir sıkıntı yok. Şehir şebeke suyunu kullananlarda şu ana kadar rastlanan herhangi bir vaka olmamıştır."



BİR DÖNEM ASKER ALINMAYACAK



Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 731 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınması ardından açıklamalarını sürdüren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Bizim için asıl ağırlıklı olan, önemli olan 23 Mayıs'taki zehirlenme olayıydı. Sonrasında yapılan tetkiklerle Salmonelle bakterisinin bir salgın yarattığı kesinleşti. Sonrasında 27 Mayıs'ta Kırkağaç ilçesinde bir olay oldu. Ancak o 23 Mayıs'ta yaşanan olaydan tamamen bağımsızdı. 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşananlar doğrudan 23 Mayıs'la ilgili değil. Ancak hepsinin Manisa'daki Eğitim Tugayı'nda yaşanmış olması, bir ilişkilendirme yarattı" dedi.



Tetkiklerin sürdüğünü, yemek yapımında kullanılan malzemelerin incelenmesinin devam ettiğini diye getiren Vali Güvençer, "Olayın sebepleri, kaynakları konusunda açıklama yapmak için erken. Bu konu hassas. Kanaatlerle götürülmemesi gerekiyor. 23 Mayıs'ta yeterince önemsenen bir konuydu. 3 koldan adli, idari soruşturmalar başlatıldı. sağlık Bakanlığı enfeksiyon uzmanlardan 10 kişilik heyeti gönderdi. Son olaydan sonra 12 kişilik grupla çalışmalarını devam ettiriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendi iç soruşturmalarını ve araştırmalarını yürütüyor. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden soruşturuluyor" diye konuştu.



Kışlada bundan sonraki çalışmalar hakkında da bilgi veren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer şunları söyledi:



"Şu anda eğitim gören acemi askerler cuma günü yemin edecekler. Dağıtım birliklerine gönderilecekler. Şimdilik en az bir dönem, belki bu uzayabilir, yeni acemi er sevkiyatı yapılmayacak. Mutfak teşkilatının yeniden hazırlanması, tercih edilecek yöntemle hazırlıkların tamamlaması için böyle bir zamana ihtiyaç var."



ASKERİ HEYET HASTANEDE İNCELEME YAPTI



Bu arada zehirlenme olayıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de ayrı iç soruşturmasına başladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği üst düzey askeri heyet, erlerin tedavi gördükleri hastaneleri ziyaret etti. Burada erlerle konuşan heyettekiler, ayrıca hastane yöneticilerinden de son durum hakkında bilgi aldı. Askeri heyetin hazırlayacakları raporları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilgili birimlerine iletecekleri ifade edildi.



