Türkiye dün gece, yılın en önemli doğa olaylarından biri olan kısmi ay tutulmasına tanıklık etti.
En belirgin şekilde Rusya'dan izlenen tutulma, Türkiye'den de gözlendi.
Tutulmanın en belirgin yaşandığı 21.20 sularında İstanbullular, açık alanlarda bu doğa olayının keyfini çıkardı.
Bu sırada bazı vatandaşlar cep telefonu kameraları ile bu anı ölümsüzleştirdi.
Türkiye saati ile 20:23 sularında başlayan tutulma, 22.18’de sona erdi.
Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü olacak.
ulusal.com.tr
2017’nin en önemli doğa olaylarından "kısmi Ay tutulması" dün gece yaşandı. En net haliyle Rusya'dan izlenen Ay tutulması, İstanbul'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Türkiye dün gece, yılın en önemli doğa olaylarından biri olan kısmi ay tutulmasına tanıklık etti.
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