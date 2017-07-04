Ankara Valiliğince, Kızılay'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktalar arasında kalan, Yüksel Caddesi'nin de içinde bulunduğu bölgede toplantı, basın açıklaması gibi eylemler yapılması yasaklandı

Ankara Valiliğince, Kızılay'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktalar arasında kalan, Yüksel Caddesi'nin de içinde bulunduğu bölgede toplantı, basın açıklaması gibi eylemler yapılması yasaklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Anayasa'nın 25, 26 ve 34. maddeleri ile esasları belirlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin, basın açıklamaları şeklinde de kullanıldığı kaydedildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması adı altında kitlesel katılımlarla, yaya ve araç trafiği akışını engelleyecek şekilde, çevrede ses kirliliği oluşturularak kanuna aykırı, kamu düzenini bozan birtakım eylem ve etkinliklerin düzenlendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak'tan Ziya Gökalp Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişimi arasında kalan güzergah, Ziya Gökalp Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Mithatpaşa Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişimi arasında kalan güzergah, Meşrutiyet Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Meşrutiyet Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan güzergah ile Meşrutiyet Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişiminden Atatürk Bulvarı-Kızılay Kavşak arasında kalan güzergah ile bu güzergahlar arasında kalan (Yüksel Caddesi, Selanik Caddesi, Bayındır 2 Sokak, Konur Sokak, Ihlamur Sokak, Karanfil Sokak, Hatay Sokak) ve bağlayan yol üzerinde bulunan yerlerde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması adı altında (film gösterimi, çadır kurma, ateş yakma, açlık grevi/oturma eylemi vb.) toplantı ve gösteri yürüyüşü türünden eylem/etkinlikler yapılmaktadır.



Bu durum, bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturmasına, bu bölgenin marjinal gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görülmesine, basın açıklaması adı altında düzenlenen her türlü eylem/etkinliklerin yapıldığı bu yerlerin ve çevresinde bulunan alanların, halkın yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığı alanlardan/yerlerden olması sebebiyle katılımcı grup/şahıslar ile yayaların geçişi esnasında sözlü/fiziksel istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmaktadır."

Bu eylem ve etkinliklerin, toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığı için toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca terör örgütleri (DEAŞ-PKK/KCK) tarafından bu türden toplantılara yönelik eylem yapılabileceği istihbaratı da göz önüne alınarak ekli krokide gösterilen tüm cadde ve sokaklar ile bağlayan yollar üzerinde ve çevresinde geceli/gündüzlü (24 saat esasına göre), çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle şarkı, türkü, marş vb. söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, basın açıklaması vb. eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında -fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde- 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m ile 25/b maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."