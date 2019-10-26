KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü, Türkiye'nin yanında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Hatay'da temaslarda bulundu. Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekâtı'na desteğini bir kez daha vurguladı
GÜNDEM 26.10.2019, 16:25
Hatay'da "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da festivaldeydi. Tatar burada halka seslendi, Barış Pınarı Harekâtı'na desteğini yineledi.
Festival kapsamındaki kortej ile yürüyen Tatar, zeytin hasadı etkinliğine de katıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kaymakam Bülent Uygur'u makamında ziyaret etti Ersin Tatar. Basın mensuplarına açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Türkü, Türkiye'nin yanında" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı sözlerini, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadeleriyle tamamladı.
ulusal.com.tr
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