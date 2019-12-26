KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıs'ta çözüm iki devlet

Kıbrıs'ta çözüm "yan yana iki devlet" dedi. Türkiye-KKTC işbirliğine vurgu yaptı.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, ve Amiral Cem Gürdeniz İstanbul'da bir konferansa katıldı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin önderliğinde, Kanlı Noel'in 56. yılında düzenendiği konferansta, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerine kararlı mesajların verildi.

Tatar, "Kıbrıs'ta federal çözüm" iddialarına sert yanıt verdi. Çözüm "iki devlettir" dedi.

Türkiye'nin Libya mutabakatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ziyareti de vardı Ersin Tatar'ın gündeminde.

Amiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz jeopolitiğinin kiritk sac ayaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öneminin altını çizdi. "Yavru vatan ve ana vatan bütündür" ifadelerini kullandı.

Amiral Gürdeniz, Geçitkale'de kurulan İHA VE SİHA üssüne de vurgu yaptı. Kurulacak yeni üsse dikkat çekti.

21 Aralık 1963'te Kıbrıs'taki Türklere yönelik kanlı saldırıların yıldönümünde yapılan etkinlike dünya kamuoyuna "birlik" mesajları verildi.

ulusal.com.tr