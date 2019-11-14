KKTC Başbakanı Tatar İstanbul'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deydi. Tatar, İstanbul'da birtakım ziyaretler yaptı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Etkinliği'nde konuştu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazileri ve Kıbrıs davasına omuz veren isimlerle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar Kıbrıs'ta yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Tatar, "Seçimler için Ulusal Birlik Partisi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Başbakan Ersin Tatar, son olarak, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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