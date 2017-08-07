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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Süreç iki ayrı devletin kökleşmesine doğru gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki devletli çözüm vurgusu yaptı, zamanın birleşmeye doğru değil, iki ayrı devletin kökleşmesine doğru akıp gittiğini söyledi. “Eğer bu ülkede federatif bir çözüm olacaksa siyaseten eşit, iki kurucu devletli olacak” diyen Akıncı, Kıbrıslı Rumların ya federatif bir anlayışta Kıbrıs Türkü’nün siyaseten eşit varlığını kabul edeceklerini, ya da iki ayrı varlığın devam edeceğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Süreç iki ayrı devletin kökleşmesine doğru gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki ayrı devletli bir çözümden bahsetti. Kıbrıs Türkü’nün varlığını devam ettireceğini söyledi.

Akıncı katıldığı bir festival açılışında konuştu. Kıbrıs Rum tarafının çok ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini ifade eden Akıncı, zamanının birleşmeye doğru değil, iki ayrı devletin kökleşmesine doğru akıp gittiğini belirtti.

Akıncı, Kıbrıslı Rumların ya federatif bir anlayışta Kıbrıs Türkü’nün siyaseten eşit varlığını kabul edeceklerini, ya da iki ayrı varlığın devam edeceğini kaydetti.

Kendilerinin bu konuyu değerlendirme aşamasında olduklarını ifade eden Akıncı, Kıbrıs’ta aynı coğrafyayı paylaşan toplumlar olarak, mutlaka bir ilişki içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının dünyanın bir parçası olmak istediğini ve bu talebin bir insan hakkı olduğunu söyleyen Akıncı, “Bu ambargolardan kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.

Rum ve Yunan tarafların çözümü istemeyen taraf olduğunun altını çizen KKTC Cumhurbaşkanı, kapalı Maraş ile ilgili de konuştu.

Maraş’ın 43 yıldır kapalı olmasının kimseye yararının olmadığını belirten Akıncı, “Rumların, BM gözetiminde buraya dönebileceklerini söyledim. Ama Mağusa limanı ile birlikte Ercan Havaalanı’nın da uluslararası uçuşlara açılmasını talep ettim. Rum tarafı buna yanaşmadı” diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC #Mustafa Akıncı
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