Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı.
Gazimağusa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.B. ile polis memuru A.K. gözaltına alındı.
Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait 40 adet kitap ve 34 adet görsel materyal ele geçirildi.
Zanlıların, Gazimağusa Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında biri polis memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.