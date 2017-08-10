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KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında biri polis memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.B. ile polis memuru A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait 40 adet kitap ve 34 adet görsel materyal ele geçirildi.

Zanlıların, Gazimağusa Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC #fetö #operasyon #gözaltı #polis #memuru
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