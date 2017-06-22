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KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltılar var...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltılar var...

Lefkoşa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri KKTC vatandaşı S.G ve O.A gözaltına alındı.

Zanlı O.A'nın KKTC’deki 30 örgüt evinin sorumlusu olduğu belirtilirken, zanlının Türkiye’de “abiler” diye hitap ettikleri kişilerle bağlantıda olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Her iki zanlının evinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait belge, kitap ve broşürler ele geçirildi.

Zanlılardan S.G.'nın bilgisayarında "ByLock" programı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan S.G’nin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada arananlar listesine girdiği, KKTC makamlarına iade talebiyle yazı yazıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC #fetö #operasyon #bylock
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