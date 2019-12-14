KKTC'den ABD'ye tepki

ABD Rum Kesimi'ne uyguladığı ambargoyu kaldırmaya hazırlanıyor.

ABD'nin 2020 Savunma Bütçesi, Kongre'nin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Yasada Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD'nin bu kararına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kararın Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi.

ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasının büyük bir hata olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada "kuşkusuz bu karar Rum Kesimi'nin Kıbrıs Türklerini ve özellikle denizdeki haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır" denildi.

ulusal.com.tr