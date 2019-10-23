KKTC'den, Vatan Partisi’ne önemli ziyaret

Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı. İşbirliği vurgusu yapıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanvekili Zorlu Töre, Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Töre'yi, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, MYK üyesi Prof. Dr. Ercan Enç, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tuncer karşıladı. Vatan Partisi heyeti görüşmede, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın karşısında tek bir milli adayın olması gerektiğini vurguladı. Töre görüşme sırasında yaptığı açıklamada bölgedeki emperyalist projelere dikkat çekti.

Ayrıca görüşmede, Kıbrıs'ın milli bir mesele olduğu ifade edildi, Ulusal Kanal'a teşekkür edildi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da ziyarete ilişkin değerlendirme yaptı.

Görüşmenin ardından heyetler birbirine çeşitli hediyeler takdim etti.

ulusal.com.tr