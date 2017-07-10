Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Talip Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bir arkadaşının evinde gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün erken saatlerde ifadesinin alınması için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi. Kurumun başkan vekili Fahrettin Öğdü gözaltıyla ilgili “henüz içeriğini bilmiyoruz” açıklaması yaptı.

Kıbrıs müftüsü olarak bilinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Din İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Bir arkadaşının evinde gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuldu. Atalay, bugün erken saatlerde ifadesinin alınması için polis nezaretinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderildi.



7 Haziran seçimlerinde AKP’nin Mersin adayı olan Atalay, Bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.







Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Atalay’ın Kıbrıs’ta “Dinlerarası Diyalog” programlarını organize etti. KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof. Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders veriyor.



Gözaltıyla ilgili KKTC Din İşleri Başkanvekili Fahrettin Ögdü’den de açıklama geldi. Açıklamada, "Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, henüz içeriğini bilmediğimiz bir nedenle Türkiye’de ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı, şu saatlerde Mersin’de savcılıkta olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Netice gün içerisinde belli olacaktır" denildi.



ulusal.com.tr