KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulusal Kanal'a konuştu! "Genç bir Cumhuriyetiz önümüzde uzun yıllar var"
İstanbul'daki Kıbrıs Resepsiyonuna katılan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. Özersay, 19 Nisan 2020'de Kıbrıs'ta yapılması beklenen seçimleri değerlendirdi. "Genç bir Cumhuriyetiz önümüzde uzun yıllar var" diyen Özersay, seçimlerle ilgili "Vatandaş karar verecek, ben görevimi yapıyorum" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 16.11.2019, 17:19
Ulusal Kanal'a konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemine değindi.
KKTC'nin genç bir devlet olduğunu söyleyen Özersay, "Önümüzde çok daha uzun yıllar var" dedi.
2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kudret Özersay, görevine odaklandığını vurguladı.
Bakan Özersay, KKTC'nin sonsuza dek yaşayacağının altını çizdi.
HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK
ulusal.com.tr
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