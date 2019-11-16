KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulusal Kanal'a konuştu!

Ulusal Kanal'a konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemine değindi.

KKTC'nin genç bir devlet olduğunu söyleyen Özersay, "Önümüzde çok daha uzun yıllar var" dedi.

2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kudret Özersay, görevine odaklandığını vurguladı.

Bakan Özersay, KKTC'nin sonsuza dek yaşayacağının altını çizdi.

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

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