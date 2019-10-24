KKTC Meclis Başkanvekilinden Ulusal Kanal'a özel açıklama
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanvekili Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Nisan 2020'de yapılacak seçimleri kaybedeceğini söyledi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Töre, Akıncı'nın harekata ve Kıbrıs'a ilişkin tavrının adada karşılık bulmadığını belirtti, " Bu görevden gidecektir diye düşünüyorum" dedi.
GÜNDEM 24.10.2019, 14:55 24.10.2019, 15:14
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi. Seçimlere işaret etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanvekili Zorlu Töre Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Töre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıslı Türklerin görüşünü temsil etmediğini belirtti, Nisan 2020'deki seçimlere dikkat çekti.
Töre, kapalı Maraş meselesine ilişkin de açıklama yaptı, bölgenin bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanvekili Töre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değindi. Emperyalistlerin Türk Ordusu'nu adadan çıkarmak istediğini vurguladı.
ulusal.com.tr
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERA: TANSEV KARA
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